Начальник орловского пункта полиции Игорь Паршиков отправлен под домашний арест по делу об ущербе чужому имуществу

Суд отправил под домашний арест начальника пункта полиции Шаблыкинский МО МВД России «Сосковское», двух его подчиненных и местный жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ, до двух лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в орловском управлении СКР.

Имена фигурантов не раскрываются. По данным «Ъ», пункт «Сосковское» возглавляет полковник полиции Игорь Паршиков.

По предварительным данным следствия, подозреваемые в начале декабря 2022 года умышленно уничтожили находящиеся в Шаблыкинском районе принадлежащие охотничьему хозяйству четыре смотровых сооружения. По оценке ведомства, ущерб превышает 131 тыс. руб.

После этого в январе 2023 года один из подозреваемых сотрудников полиции при рассмотрении заявления владельца охотничьего хозяйства об уничтожении имущества отказал в возбуждении уголовного дела по указанному материалу проверки, хотя знал, что преступление совершил полицейский «в составе в группы лиц». «Согласно ранее достигнутой договоренности это постановление утвердил начальник пункта полиции», — отметили в СКР.

В ведомстве добавили, что сейчас продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений.

Об уголовном деле бывшего заместителя начальника орловской полиции Федора Козина читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Защита ищет перспективу».

Александр Прытков

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