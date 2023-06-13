Более 200 музыкантов примут участие в фестивале EverJazz 17 июня

Международный фестиваль EverJazz пройдет 17 июня на базе отдыха «Иволга» (около 40 км от Екатеринбурга). По словам организаторов, в нем примут участие более 200 музыкантов из регионов России, из Иордании, Армении, Грузии, Италии, Казахстана. Среди них: Анастасия Лютова и «Лютый Бэнд», джаз-бэнд Real Jam, квартет Дениса Мажукова, Kickin' Jass Orchestra. В рамках фестиваля будет работать три сцены, одна из которых будет полностью посвящена большим оркестрам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы проводим фестиваль в десятый раз. Благодаря поддержке министерства культуры Свердловской обрасти и президентского фонда культурных инициатив его можно назвать самым крупным в России. Редко какому фестивалю удается собрать больше 200 музыкантов»,— отметила на пресс-конференции генеральный директор Международного фестиваля EverJazz Ирина Щетникова. Помимо музыки на фестивале будут организованы лекции, мастер-классы, детская зона, игротека, ярмарка ремесел и фуд-корт.

EverJazz — традиционный летний фестиваль одноименного джазового клуба. Проводится под открытым небом с 2013 года. В прошлом году хедлайнерами фестиваля были The Birds (Армения), Carlos Hechavarria (Куба) & Jazz Park, AlJazz Big Band (Казахстан), Большой джазовый оркестр п/у Петра Востокова, Сергей Долженков & New Blood Big Band, Трио Евгения Гречищева (Москва). Фестиваль посетили более 4 тыс. гостей.

Алена Бормотова

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