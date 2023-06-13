Jetour представил кроссовер Dashing для России

Компания Jetour представила вторую модель для российского рынка — кроссовер Dashing.

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Новинка будет доступна со 147-сильным бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой роботизированной коробкой, а также появится 190-сильный вариант с 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом». В обоих случаях привод только передний.

Кроссовер предложат в пяти комплектациях: Comfort Plus (2,3 млн руб) для версии с мотором 1.5 и «механикой», Comfort (2,5 млн руб), Elite (2,5 млн руб) и Luxury (2,8 млн руб) для версии с мотором 1.5 и «роботом», а 190-сильная модификация будет доступна в единственной комплектации Luxury за 3 млн руб.

Оснащение Dashing включает в себя мультимедиа с 15,6-дюймовым тачскрином, климат-контроль с салонным фильтром N95, панорамную крышу, акустику со встроенными в сиденья динамиками, «зимний пакет» и ряд другого оборудования, включая электронные системы помощи водителю.

Напомним, Jetour — это суббренд марки Chery, в линейку которой также входят другие марки, включая представленный в России Exeed, а также Covin, Karry, Qoros и другие, которых нет на российском рынке.

Максим Вершинин

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