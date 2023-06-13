Ярославской «Скорой помощи» не хватает кадров

В Ярославской области ухудшилась ситуация с количеством врачей и фельдшеров, работающих на «Скорой помощи». Об этом на заседании комитета облдумы по здравоохранению рассказала главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Ярославской области Людмила Кукушкина.
"Скорая помощь"
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Как пояснила госпожа Кукушкина, дефицит кадров, прежде всего врачебных, остается основной проблемой службы. И по ее словам по сравнению с 2022 годом ситуация стала хуже.
«По состоянию на 1 января 2023 года общая укомплектованность физическими лицами составляет 65-70%. Занятость врачебных должностей при этом составила 94% по врачам при коэффициенте совместительства 1,5 (на полторы ставки работают), средним медперсоналом 67% при совместительстве 1,2. Неукомплектованность врачебными кадрами составляет на данный момент 139 штатных единиц»,— отметила Людмила Кукушкина. .
Так в штате станции скорой медицинской помощи в Ярославле не занято 88 единиц, в Рыбинске — 15.
«Вынуждены работать с сокращенным количеством бригад. Наиболее тяжелая ситуация в Угличе, где вместо 6 бригад работают 2. И то работают либо врач-водитель, либо фельдшер-водитель. В Переславле остался 1 врач и 8 фельдшеров. В Ярославле вместо 49 штатных бригад мы вынуждены работать 36-40 бригад. С нашей базы уволилось 10 самых опытных фельдшеров с высшими квалификационными категориями»,— сказала Людмила Кукушкина.
Озвучила главный внештатный специалист депздрава и средние зарплаты, без надбавок за COVID-19, но с учетом совместительства. Так уровень средней зарплаты врача по итогам 2022 года составил 83134 руб., среднего медицинского персонала — 52464 руб. Средняя зарплата водителей «Скорой помощи» в Ярославле составляет около 36 тыс. руб.