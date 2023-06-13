Ярославской «Скорой помощи» не хватает кадров

В Ярославской области ухудшилась ситуация с количеством врачей и фельдшеров, работающих на «Скорой помощи». Об этом на заседании комитета облдумы по здравоохранению рассказала главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Ярославской области Людмила Кукушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Скорая помощь"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области "Скорая помощь"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как пояснила госпожа Кукушкина, дефицит кадров, прежде всего врачебных, остается основной проблемой службы. И по ее словам по сравнению с 2022 годом ситуация стала хуже.

«По состоянию на 1 января 2023 года общая укомплектованность физическими лицами составляет 65-70%. Занятость врачебных должностей при этом составила 94% по врачам при коэффициенте совместительства 1,5 (на полторы ставки работают), средним медперсоналом 67% при совместительстве 1,2. Неукомплектованность врачебными кадрами составляет на данный момент 139 штатных единиц»,— отметила Людмила Кукушкина. .

Так в штате станции скорой медицинской помощи в Ярославле не занято 88 единиц, в Рыбинске — 15.

«Вынуждены работать с сокращенным количеством бригад. Наиболее тяжелая ситуация в Угличе, где вместо 6 бригад работают 2. И то работают либо врач-водитель, либо фельдшер-водитель. В Переславле остался 1 врач и 8 фельдшеров. В Ярославле вместо 49 штатных бригад мы вынуждены работать 36-40 бригад. С нашей базы уволилось 10 самых опытных фельдшеров с высшими квалификационными категориями»,— сказала Людмила Кукушкина.

Озвучила главный внештатный специалист депздрава и средние зарплаты, без надбавок за COVID-19, но с учетом совместительства. Так уровень средней зарплаты врача по итогам 2022 года составил 83134 руб., среднего медицинского персонала — 52464 руб. Средняя зарплата водителей «Скорой помощи» в Ярославле составляет около 36 тыс. руб.

Андрей Иванов