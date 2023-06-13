Мастера в Удмуртии осудили за гибель рабочего при ремонте водопровода в селе Алнаши

В Удмуртии суд вынес приговор мастеру МУП «Теплосервис», которого признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным суда, в селе Алнаши 4 апреля проводились земельные работы по ремонту водопровода по ул. Пушкинской. Однако стенки котлована, где находился слесарь организации, не были укреплены деревянными щитами и откосами. В результате этого грунт отслоился и накрыл мужчину, который погиб от асфиксии и перелома грудной клетки. При этом обязанности по обеспечению мер охраны труда и техники безопасности были возложены на мастера.

Суд назначил виновному один год лишения свободы условно, а также обязал возместить моральный ущерб родственникам погибшего в размере 4,8 млн руб.