В Анапе автобус сбил семилетнего ребенка

В Анапе на Пионерском проспекте автобус сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

ДТП произошло 12 июня в 19 часов. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте без сопровождения взрослых. 44-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» сбил его.

В результате аварии мальчика с травмами госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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