За неделю в Башкирии произошло более 200 техногенных пожаров

Как сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров на оперативном совещании в правительстве Башкирии, с 5 по 12 июня в Башкирии произошло 202 техногенных пожара, во время тушения которых погибли четыре и были спасены 22 человека. Самый серьезный произошел 9 июня на опасном производственном объекте на Малой Силикатной улице на путях необщего пользования ООО «Уфа-хим», примыкающих к железнодорожной станции «Уфа». Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ)

Фарит Гумеров попросил главу Башкирии Радия Хабирова наградить медалью Шаймуратова трех наиболее отличившихся пожарных «за отвагу и мужество, проявленных при тушении этого пожара, в условиях, сопряженных с риском для жизни». Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение.

Майя Иванова

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