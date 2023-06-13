Главным архитектором Уфы назначен Руслан Хайруллин

Руслан Хайруллин назначен начальником Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Руслан Хайруллин родился в Уфе в 1981 году. В 2003 году окончил экономический факультет Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), в 2018 году — Архитектурно-строительный институт того же университета. Кандидат эконмических наук.

Трудовую деятельность начал консультантом по управлению ООО «Тау-Прогрессор». В 2003 году был назначен заместителем руководителя проекта по экономике и финансам АО «Глобалстрой-инжиниринг». Занимал руководящие должности в различных инжиниринговых и строительных компаниях. Участвовал в проектировании медицинского кластера в Сколково, спортивных объектов в Лужниках, а также жилья по программе реновации Москвы. С конца сентября 2022 года руководил управлением капитального строительства администрации Уфы.

Майя Иванова

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