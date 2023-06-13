«Трактор» продлил контракт с защитником Александром Шепелевым

Хоккейный клуб «Трактор» продлил соглашение с 25-летним защитником Александром Шепелевым на один сезон. Об этом сообщают в пресс-службе челябинской команды.

Александр Шепелев — воспитанник хоккейной школы «Трактора», в составе которого в 2019 году дебютировал в КХЛ. Играл за чешский Frydek-Mistek, словацкие Martin и Liptovsky Mikulas. В прошлом сезоне вернулся в состав «Трактора».

«Новый односторонний контракт Александр Шепелев заслужил своей игрой в прошлом сезоне, когда по ходу чемпионата он был поднят из “Челмета” в “Трактор” и доказал своё право на нахождение в основном составе. У Шепелева есть потенциал, он может еще добавить в игре на обеих сторонах площадки и сделать команду сильнее», — отмечает генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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