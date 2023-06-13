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обновлено 14:18

На организацию фестиваля воздухоплавания в Кунгурском округе потратят 19 млн рублей

Краевое минзакупок объявило аукцион на оказание услуг по организации и проведению фестиваля воздухоплавания в Кунгурском округе. Мероприятие должно пройти с 7 по 9 июля 2023 года. Подрядчик должен обустроить фестивальный городок с необходимой инфраструктурой, в том числе установить не менее 75 двухместных туристических палаток с тентами, организовать парковку на 300 автомобилей. Также требуется обеспечить наличие и поддержание работоспособности не менее 15 аэростатов под управлением пилотов и 15 объектов сверхлегкой авиации под управлением команд авиаторов (в составе — пилот и механик). Общее количество участников команд авиаторов — не менее 30 человек. Максимальная цена контракта определена в 19 млн руб. Итоги аукциона подведут 19 июня.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», фестиваль воздухоплавания, ежегодно проводящийся в Кунгурском округе, сменил название. Мероприятие будет называться не «Небесная ярмарка», а «ПроНебо!». В этом году фестиваль будет проходить в деревне Теплая (в 15 км от Кунгура).

Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит   Кунгуре каждое лето с 2002 года. Исключение составил 2020 год, когда его не проводили из-за пандемии COVID-19. В 2021-м фестиваль проходил без культурно-развлекательной программы и с ограниченным числом участников и гостей. Перенос мероприятия в этом году на другую площадку связан с реконструкцией стадиона «Труд», где всегда проходило открытие и закрытие «Небесной ярмарки».

Ранее организатором «Небесной ярмарки» выступала федерация воздухоплавательного спорта Пермского края. В феврале стало известно, что в этом году она не будет принимать участие в фестивале. Стоит отметить, что 6 апреля в Кунгуре была зарегистрирована новая АНО — «Центр общественных инициатив “Взлетай”». Основным видом деятельности организации указана деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Среди ОКВЭД также — аренда недвижимого имущества, организация конференций и выставок, деятельность в области творчества, дизайна и спорта, зрелищно-развлекательная деятельность. Учредители АНО не раскрываются. Директором ЦОИ «Взлетай», по данным «СПАРК-Интерфакс», является Римма Кислицына, которая в настоящий момент возглавляет также кунгурское МАУ «Молодежный ресурсный центр».

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