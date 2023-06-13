ФСБ возбудила уголовное дело из-за нарушения гостайны экс-сотрудником «Электрохимприбора»

В отношении 55-летнего бывшего сотрудника «Электрохимприбор» возбуждено уголовное дело из-за попытки въезда в Республику Абхазия во время действующих ограничений в рамках договора о государственной тайне, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По данным ФСБ, житель города Лесной 16 лет проработал на комбинате, а после увольнения ему ограничили право покидать территорию РФ до апреля 2023 года. Однако в январе он попытался въехать в Республику Абхазия. Попытка въезда была пресечена.

По ч 3. ст. 30, ч. 1 ст. 283.2 УК России (Покушение на выезд из РФ гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством) мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

«Электрохимприбор» — одно из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» и градообразующее предприятие города Лесной Свердловской области.

Полина Хабарова

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