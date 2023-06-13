Старообрядцы попросили у Смольного здание кожвендиспансера на набережной Волковки

Невская старообрядческая поморская община обратилась к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче в ее пользование исторического здания Волковской богадельни на набережной реки Волковки. Это следует из информации на сайте городского комитета имущественных отношений (КИО). Сейчас помещения корпуса занимает Городской кожно-венерологический диспансер.

Здание на набережной реки Волковки, 3А, начали строить в конце XIX века на средства местной старообрядческой общины как молельный дом, впоследствии его расширили под нужды богадельни. До 1934 года с небольшими перерывами в эпоху гонений на старообрядцев в XIX веке здание принадлежало местным верующим. В начале 2000-х в него переехал КВД, ранее здание занимала детская больница.

«Таким образом, Волковская богадельня является имуществом религиозного назначения, и в соответствии с законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ может быть передано религиозной организации в собственность»,— указывается в тексте обращения общины к КИО.

Нынешнее здание главного корпуса Богадельни построили в 1880-1882 годах по проекту архитекторов Федора Габерцетеля и автора проекта здания тюрьмы «Кресты» Антония Томишко. Объект признан памятником регионального значения.

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