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Елена Загайнова назначена заместителем директора Научно-клинического центра ФМБА

Бывший ректор Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (ННГУ) Елена Загайнова назначена заместителем директора по развитию федерального Научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщается в Telegram-канале ФНКЦ, в новом статусе госпожа Загайнова уже посетила подведомственную московскую больницу №123, которую планируется сделать клинической базой для кафедр терапии и хирургии медицинского университета им. Пирогова.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте 2023 года Минобрнауки РФ расторг трудовой договор с ректором ННГУ Еленой Загайновой. Официально поводом для увольнения ректора стала просроченная форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, которую ей не продлили.

Андрей Репин

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