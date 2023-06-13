УФАС возбудило дело из-за размещения конструкций с рекламой пива в Челябинске

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило административное дело в связи с размещением конструкций с рекламой алкоголя в региональном центре. Об этом сообщают в ведомстве.

В апреле в Челябинское УФАС поступило заявление о том, что на доме по улице 250-летия Челябинска, 17 размещены рекламные конструкции от магазина разливного пива «Пенная овца». На них изображалась рыба, а их текст содержал слова «пенная» и «разливные напитки». Согласно законодательству, рекламировать алкоголь на размещенных на стенах и крышах домов конструкций запрещено.

По результатам рассмотрения на рекламное агентство «АТЛ Компания» и рекламодателя — индивидуального предпринимателя, возбудили дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

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