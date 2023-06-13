«АльфаСтрахование» включила новые актуальные риски в страхование жилья

«АльфаСтрахование» расширила покрытие по программе страхования жилья «АльфаРЕМОНТ» по риску падения летающих объектов или их обломков. Теперь страховка покроет, в том числе случаи, если повреждения были нанесены в результате падения дронов

Фото: ru.freepik.com

Купить полис с расширенным покрытием можно на сайте, а также в скором времени у партнеров компании. Нововведение действует для всех регионов России. Клиенты с действующим договором могут заключить дополнительное соглашение, чтобы расширить страховку.

Для получения выплаты по этому риску необходимо предоставить документы одного из органов: МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ), Росавиации, МАК (Межгосударственного авиационного комитета) или других компетентных органов, проводивших расследование, в которых будет указано, что ущерб жилью был нанесен в результате падения летающего объекта.

«Ущерб имуществу, нанесенный в результате падения летающих объектов, как правило, покрывается в рамках классических программ страхования квартир и домов. Однако риски терроризма являются стандартным исключением из правил страховщиков. Мы решили поддержать клиентов и расширить для них возможности страховой защиты от актуальных рисков современного мира», – говорит Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

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