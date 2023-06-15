Именем Неймарка

Нижегородская область претендует на статус одного из крупнейших в стране хабов по подготовке ИТ-специалистов: власти ставят задачу создать в ближайшие годы в регионе образовательную экосистему, охватывающую все уровни подготовки, начиная со школьного звена. Самый масштабный проект — строящийся межвузовский ИТ-кампус «Неймарк», рассчитанный на обучение 7 тыс. студентов. Его первые корпуса будут готовы в 2024 году. Свои образовательные ИТ-центры активно развивает и крупный бизнес.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Необходимость активных действий для подготовки ИТ-кадров диктует их острый дефицит и контекст развития отрасли: с уходом западных компаний освободились целые рыночные ниши, как в разработке ПО, так и производстве «железа». По данным министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, за пять лет количество занятых в ИТ-отрасли и смежных с ней сферах (телекоммуникация, производство компьютеров и электроники, оптовая торговля компьютерами и электроникой, ремонт компьютеров и издание ПО), снизилось на 12,8%: если в 2017 году их было 38,9 тыс. человек, то по итогам 2022 года — 33,9 тыс. При ежегодной потребности от 3 тыс. специалистов нижегородские профильные учебные заведения ежегодно выпускают на рынок вместе порядка 2,3 тыс. — 2,5 тыс.

На 2023–2024 год вузы заявили 2,6 тыс. бюджетных мест на ИТ-специальности. Самыми массовыми направлениями подготовки в сфере ИТ станут: информационные системы и технологии, прикладная информатика, прикладная математика и информатика. Почти две трети мест — у ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ им. Р. Е. Алексеева (935 и 785 мест соответственно). Также специалистов готовят НИУ ВШЭ (217 мест), Княгининский университет (177 мест), ННГАСУ (171 место), Саровс­кий физико-технический институт (130 мест) и другие.

При этом потребности работодателей значительно больше. «На рынке труда в ИТ появляется довольно большое количество "джунов", а работодатели начали чаще искать опытных специалистов (от трех до шести лет), — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье Анна Буслова. — Доля вакансий для начинающих ИТ-специалистов в 2023 году снизилась (например, в Москве — вдвое), в крупных ИТ-кластерах тоже заметно снижение числа вакансий для начинающих. Почти все открытые вакансии нацелены на "миддлов", в идеале — на "синьоров"», По ее данным, на сегодняшний день на одно предложение о работе в сфере ИТ в Нижегородской области приходится 5,5 резюме при норме 5–8 резюме: «В марте 2022 года мы наблюдали сокращение количества всех вакансий. ИТ не исключение — здесь, кроме временного "замирания" был еще один фактор — часть иностранных компаний прекратили свою деятельность в РФ. Сейчас, пусть и не быстро, идет тренд на увеличение количества вакансий».

Кампус будущего

В перспективе решению проблемы дефицита кадров в регионе призван способствовать крупнейший образовательный ИТ-проект — межвузовский ИТ-кампус «Неймарк», рассчитанный на обучение 7 тыс. студентов. Он позиционируется как уникальный симбиоз возможностей университетов-партнеров и ведущих российских ИТ-компаний. Кампус носит имя Юрия Неймарка — доктора технических наук и почетного профессора ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в 1963 году основавшего первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики в Горьковском университете.

«ИТ-кампус в Нижнем — амбициозный проект. Он поможет переосмыслить подходы к образованию ИТ-специалистов нового поколения. Чтобы он отвечал всем запросам современности, мы консультируемся с лидерами технологического рынка — как регионального, российского, так и мирового. Учитываем их запросы и формируем образовательные траектории исходя из потребностей», — комментировал губернатор Глеб Никитин.

Общая площадь застройки объектов «Неймарка» для учебы, проживания и отдыха составит около 200 тыс. кв. м, гостиницы рассчитаны на 4,5 тыс. человек. Кампус расположится на трех разных площадках в Нижнем Новгороде: один учебный корпус вместе с комплексом гостиниц разместится рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина, второй — в райо­не улицы Шевченко, еще один комплекс гостиниц — на улице Большие Овраги.

Строительство первой очереди в районе Больших Оврагов началось в апреле этого года. Первые общежития там должны быть сданы весной 2024 года, а возвести весь кампус с учебными корпусами власти рассчитывают к 2026 году. Стоимость строительства «Неймарка» оценивается в 41 млрд руб., из которых 19,3 млрд предоставляет федеральный бюджет в виде капитального гранта в рамках национального проекта «Наука и университеты».

По словам советника губернатора по вопросам развития ИТ в регионе Валерия Черепенникова, ИТ-кампус в Нижнем Новгороде — «это не просто новые здания»: «Это, прежде всего, трансформация высшего образования, интеграция в городскую, инновационную и технологическую среду. Мы создаем цифровое будущее, в котором студент будет получать практико-ориентированное образование, самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, а после выпуска сможет сразу выйти на работу в одну из ИТ-компаний на ведущие позиции».

Пока идет строительство, начали работу образовательные проекты кампуса: «Неймарк. Лекторий» (цикл открытых встреч с экспертами), «Неймарк. Для учителей» (программа поддержки, профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей технической направленности), «Неймарк. ИТ-Академия» (бесплатное обучение школьников 13–17 лет) и др.

Корпоративный подход

Дальновидные работодатели, заинтересованные в высокотехнологичном развитии, создают собственные школы подготовки ИТ-кадров. Такие образовательные центры есть, например, у Росатома, ТМК, Сбера, группы Т1 и других.

В Нижегородской области тоже есть такие примеры. В марте прошлого года Горьковский автозавод в партнерстве с ведущими учебными заведениями региона открыл собственную «Академию ИТ», ориентированную на точечную, углубленную подготовку ИТ-специалистов для нужд автопрома. Партнерами ГАЗа стали Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ), филиал Высшей школы экономики, госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, Княгининский университет, автомеханический техникум и губернский колледж. Их студенты, прошедшие конкурсный отбор, учатся в «Академии ИТ», совмещая занятия с основными программами в вузах и ссузах. Обучение бесплатное и рассчитано на полтора года — в июне этого года студенты получат дипломы.

Отбор в академию прошли 135 студентов, заканчивают обучение 67 — знания оценивались как на входе, так и на выходе с каждого курса. Обучение велось по модульной системе и было максимально ориентировано на запросы реального производства: стартовали с базового модуля-погружения — DeepDive, затем в рамках модуля Intern началась углубленная специализация и стажерская программа на ГАЗе, завершалось обучение модулем Junior — участием в конкретных бизнес-проектах автозавода уже в статусе штатных инженеров-программистов под руководством опытных наставников. Все кейсы, над которыми работали студенты, были прикладными. Это, например, участие в создании мобильных приложений, работа над «Порталом поставщика», над задачами инженерного центра. Обучающие курсы вели не только специалисты ИТ-подразделений ГАЗа и Объединенного инженерного центра компании, но и ведущие сертифицированные тренеры-практики из ИТ-отрасли.

«Сотрудники, способные обеспечить высокотехнологичное развитие компании, сегодня одни из самых востребованных. Причем промышленности нужны не просто программисты: это должны быть специалисты на стыке профессий, цифровые инженеры, владеющие как ИТ-компетенциями, так и конструкторскими навыками, — говорит директор Академии современных технологий автомобилестроения им. А. Н. Моисеева (ранее — корпоративный университет ГАЗа) Галина Бирюкова. — В нашей отрасли активно цифровизируются не только сами автомобили, которые оснащаются интеллектуальными системами помощи водителю, электронными сервисами, но и сами процессы создания автомобилей и их производства, бизнес-процессы. Для реализации этих идей нам и нужны молодые, талантливые квалифицированные специалисты».

Экспертиза ЦИПРа

Проблема подготовки ИТ-специалистов стала одной из ключевых тем на сессиях конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая состоялась в Нижнем Новгороде с 30 мая по 2 июня. К слову, сам факт того, что организаторы авторитетного ЦИПРа на протяжении нескольких лет подряд выбирают Нижний в качестве места его проведения, считается конкурентным преимуществом региона: на крупнейший смотр достижений съезжаются лидеры отрасли и первые лица профильных федеральных ведомств.

Спикеры из компании Yadro говорили о смене тренда в найме. «Мы 30 лет жили в системе, которую компании вместе с вузами неплохо построили, — она исполняла внедрение технологий и искала им эффективное применение. Но повестка изменилась: если раньше мы брали готовое и лучшее из того, что можно купить, то теперь все надо делать самим», — отметил директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив Евгений Максимов. «Если традиции разработки прикладного ПО у нас в последние годы развиваются, есть яркие представители и хорошие практики, то в аппаратном обеспечении традиции во многом были прерваны. На первый план выходит подготовка специалистов в области разработки микропроцессоров и электронной компонентной базы, микропроцессорных архитектур, системного программирования, создания оптимизированных прикладных пакетов для отечественных платформ», — добавил ведущий инженер-исследователь Александр Гаврилов. По мнению проректора Высшей школы экономики, руководителя Лаборатории исследований рынка труда Сергея Рощина, должен меняться сам подход к подготовке кадров: «В силу демографического кризиса доля молодежи с 2008 года сокращается, то есть кадровый дефицит будет только расти. В этих условиях важно правильно использовать ресурс. Сложилось понимание, что все, что связано с технологической революцией, с цифровизацией обеспечивают только ИТ-специалисты. Это не так. Рынку нужны цифровые компетенции в сочетании с предметными. Нам нужны Business-Tech, Legal-Tech, Ed-Tech, Social-Tech и так далее. А это другие требования к подготовке людей: нужно не большее количество айтишников, пусть даже очень продвинутых, а другое качество подготовки. Поэтому наша задача — сделать все российское образование образованием тотальной цифровой грамотности и ИТ-компетенций. Языки программирования и прочие цифровые компетенции должны стать обязательными элементами для всех специальностей».

Татьяна Салахетдинова