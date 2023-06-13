ГК «Абрау-Дюрсо» увеличила объем инвестиций в винзавод в Азербайджане до 6,6 млн евро

Объем инвестиций ГК «Абрау-Дюрсо» в винодельческий завод «Шеки Шараб» в Азербайджане увеличен до 6,6 млн евро. Ранее речь шла о сумме в 2-3 млн евро. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За счет инвестиций закуплено дополнительное оборудование для игристых напитков, производство которых изначально не планировалось, подчеркнул владелец ГК Борис Титов.

Господин Титов отмечает, что завод планирует увеличить экспорт продукции в Китай и Турцию.

«Мы больше всего экспортируем продукцию в Россию, но мы намерены экспортировать в другие страны. В частности, в Турцию после открытия границ через Нахчыван... Мы также планируем отправить первый контейнер азербайджанской продукции в Китай»,— рассказал господин Титов.

По словам бенефициара «Абрау-Дюрсо», завод в Азербайджане производит 3,5 млн бутылок в год. Благодаря этому компания вышла на первое место по экспорту азербайджанского вина в Россию.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram