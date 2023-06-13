Насмерть сбивший пешехода автобус в Ярославле был рейсовым

Автобус, сбивший пешехода в Ярославле вечером 12 июня, выполнял рейс по 58 маршруту. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП с автобусом в Ярославле

Фото: vk.com / Жесть Ярославль ДТП с автобусом в Ярославле

Фото: vk.com / Жесть Ярославль

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», авария случилась на перекрестке улицы Чкалова и Розы Люксембург. После столкновения с автобусом марки «МАЗ» мужчина-пешеход скончался в больнице. За рулем автобуса был водитель 1992 года рождения. Проверку по данному факту ведет УМВД по Ярославской области.

Автобус № 58 с 27 мая обслуживает ООО «Стартранс». Конечными точками маршрута являются Нижний поселок в Заволжском районе и фабрика «Красный перевал» в Дзержинском районе Ярославля.

Андрей Иванов