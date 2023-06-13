В Армавире оштрафовали руководителя исправительной колонии за нарушения трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Краснодарском крае оштрафовала юридическое лицо исправительной колонии №4 УФСИН России по Краснодарскому краю за нарушения требований трудового законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае ведомство провело в учреждении проверку соблюдения требований трудового законодательства РФ. В ходе нее выявлено значительное количество нарушений закона.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле специализированной прокуратуры.

Татьяна Ручкина

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