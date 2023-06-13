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Коммерсантъ FM
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Когда лечение рака легких можно прекращать

Иммунотерапия перестает играть роль после двух лет применения

Немелкоклеточный рак легкого — один из наиболее злокачественных видов рака, а хуже всего то, что он выявляется обычно уже на поздних стадиях. В последние годы найдено лечение, иммунотерапия: ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Лечение дорогое, поэтому нужен был ответ на вопрос: как долго лечить? Теперь есть ответ: спустя два года.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Исследование проведено в Медицинской школе Университета Пенсильвании, ведущим автором стала доцент кафедры онкогематологии Сунь Лова. Причину своего интереса к проблеме она описала таким образом: «Долгое лечение иммунными препаратами несет значительный риск интоксикации организма. Причем в прямом и в переносном смысле. В переносном — это лечение просто очень дорогое, токсичное для финансов семьи больного. Едва ли сам он в продвинутой стадии рака способен к серьезным заработкам. Далеко не всякий человек даже с хорошей страховкой может себе позволить иммунотерапию. Нельзя не помнить и о том, что помимо собственно лечения такой больной нуждается в регулярных консультациях у врача и во множестве самых разных анализов и исследований, которые могут быть тоже недешевы».

Помимо собственно токсического действия, по данным Американского института рака, иммунотерапия обладает еще множеством побочных эффектов, среди которых кожные проявления, понос и сильная усталость. В редких случаях иммунотерапия приводит к множественным воспалительным процессам по всему организму.

Иммунные препараты, использовавшиеся в исследовании,— пембролизумаб (кейтруда), ипилимумаб (йервой), ниволумаб (опдиво) и атезолимаб (тенсентрик). Работают они так.

Опухолевые клетки обладают одной неприятной особенностью: они вырабатывают белки, которые находят специфические белки в Т-лимфоцитах (иммунных тельцах) и связываются с ними. И Т-лимфоцит, отвечающий за уничтожение раковых клеток, просто выключается. Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа не позволяют белку из раковой клетки выключать Т-лимфоциты, и они дают иммунный ответ раку.

Всего в исследовании приняли участие примерно 14,5 тыс. человек, получивших диагноз немелкоклеточного рака легких в поздней стадии между 2016 и 2020 годами. Печально сознавать, что, несмотря на двухлетнюю иммунную терапию, до конца исследования дожили всего 1100 больных.

Но у выживших людей развитие рака остановилось. А дальше 20% пациентов перестали получать лекарства, а остальные продолжили. 79% из тех, кто отказался от лекарств, и 81% продолжавших их получать были живы и спустя год после окончания исследования. Разница в два процентных пункта считается статистически несущественной.

Но у прекративших прием препаратов оказался еще один важный выигрыш: они спустя время могли снова начать иммунотерапию, и эффект от возобновления был столь же хорошим, как и когда они впервые стали принимать ингибиторы.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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