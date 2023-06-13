Лесной пожар в Керженском заповеднике локализован на территории 10 га

В Керженском заповеднике вторые сутки тушат пожар. Дым от огня обнаружили 12 июня. Само возгорание, по данным администрации, могло начаться 9 июня, когда гроза ударила по территории заповедника.

Пожар возник на горельнике 2010 года в 113 квартале, почти в центральной части заповедника. Очаг обнаружила разведгруппа из трех госинспекторов с квадрокоптером. Они сдерживали пожар до прибытия дополнительных сил и техники.

Для тушения были привлечены силы Нижегородского лесопожарного центра. Совместными усилиями пожар был локализован на площади около 10 га. 13 июня производится дотушивание пожарными автомобилями, высоконапорной мотопомпой и ранцевыми огнетушителями. В течение дня пожар планируется ликвидировать.

Андрей Репин