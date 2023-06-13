Большие контрасты в температуре ожидаются в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе ожидаются большие контрасты между ночными и дневными температурами, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Так, в ночь на 14 июня столбик термометра опустится до +2..+7°С, однако местами отметятся заморозки на почве до 0..-1°С. Днем потеплеет до +20..+25°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

15 июня, в четверг, температура воздуха ночью окажется в пределах +5..+10°С, днем — +21..+26°С. В ночные часы 16 июня столбик термометра будет на отметке +3..+8°С, днем — +21..+26°С.

Предварительно известно, что в выходные температурный фон понизится, а по ночам сохранится вероятность слабых заморозков на почве.