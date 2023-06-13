Четыре улицы Челябинска получат выделенные полосы для общественного транспорта

На участках четырех улиц Челябинска до конца года создадут выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщают в администрации города.

Выделенные полосы появятся на проспекте Ленина от Героев Танкограда до Воровского, по улице Чичерина от Бейвеля до проспекта Победы. Приоритет для движения общественный транспорт получит на Рождественского — Копейское шоссе от проспекта Ленина до Енисейской, по улице Молодогвардейцев от проспекта Победы до Братьев Кашириных. Протяженность выделенных полос составит 15 км.

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