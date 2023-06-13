УФАС отменило итоги госзакупки на благоустройство сквера Мусы Гареева в Уфе

УФАС по Башкири обязало мэрию Уфы аннулировать результаты аукциона на благоустройство бульвара Славы и сквера Мусы Гареева. Начальная максимальная цена контракта, предусматривавшего установку перголы-самолета, арок, скамеек, качелей, урн и велопарковок, составляла 6,9 млн руб.

Заказчик — управление капстроительства администрации Уфы — в конце мая подвело итоги этой госзакупки. Победителем аукциона стал предприниматель из Челябинской области Игорь Семенов, предложивший установить малые архитектурные формы за 4 млн руб. В тот же день в УФАС поступила жалоба на действия заказчика. По мнению предпринимателя Владика Хуснутдинова, нарушение законодательства о контрактной системе выразилось в неполноте технического задания. Так, в документации госзакупки отсутствовала информация о том, из какого материала должна быть сделана пергола-самолет (из какой трубы, какого размера и с какими усилениями). Если не учитывать эти характеристики, то конструкция может быть небезопасной и непригодной для использования, отметил заявитель.

В УФАС с этим согласились. Заказчику предписано отменить составленные протоколы, он должен будет внести необходимые изменения в закупочную документацию.

Наталья Балыкова

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