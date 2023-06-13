В Сочи будут судить застройщиков за мошенничество на 47 млн рублей

В Сочи завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В ходе следствия выяснилось, что 59-летняя местная жительница и ее 41-летний сообщник зарегистрировали жилищно-строительный кооператив, а затем выманили денежные средства у пайщиков для возведения многоквартирного жилого дома на территории Центрального района Сочи. Обвиняемые пообещали в будущем предоставить им в собственность квартиры. Отмечается, что разрешения на строительство дома не было.

Фигуранты заключили с гражданами договоры паевого участия, но взятые на себя обязательства так и не выполнили. Суд вынес решение снести незаконно возведенный многоквартирный дом, признанный объектом самовольного строительства.

В итоге, по данным полиции, от противозаконной деятельности аферистов пострадало 26 человек, а сумма ущерба составила более 46 млн руб. В целях возмещения ущерба обманутым дольщикам на имущество фигурантов был наложен арест на сумму 22 млн руб.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит срок до десяти лет (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).

Валерия Каманина

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