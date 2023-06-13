Выставка железнодорожного моделирования собрала в Ростове 20 участников со всей страны

В Ростове-на-Дону на базе КСК «Экспресс», в парке Вити Черевичкина работает традиционная выставка железнодорожного моделирования «Локотранс-Юг-2023». Выставка проходит в южной столице ежегодно, с 2004 года, и носит имя Сергея Ермоленко, который в современной России стоял у истоков железнодорожного моделирования и является одним из инициаторов выставочного мероприятия, пояснили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

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Ростовская экспозиция развернута в рамках Международной выставки «Железнодорожная модель». В роли организаторов мероприятия выступили ОАО «РЖД» и Всероссийское общество любителей железных дорог (ВОЛЖД).

На площадке «Локотранс-Юг-2023» модели железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры представляют 20 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова и др. городов России. Участники собрали в холле комплекса «Экспресс» модули макетов в единую железную дорогу. По ней идут миниатюрные поезда, на переездах работают шлагбаумы, семафоры и др. устройства железнодорожной инфраструктуры, составы встречают миниатюрные вокзалы.

У посетителей выставки есть возможность встретиться с авторами моделей и стендов, а также специалистами СКЖД и знатоками железнодорожной истории.

Владимир Андреев