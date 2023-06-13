Ряд крупных соглашений планирует подписать Удмуртия на ПМЭФ

Делегация от Удмуртии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Регион откажется от стенда и сосредоточится на переговорах и соглашениях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Возглавит делегацию руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, с 14 по 17 июня запланировано порядка 10 встреч и несколько крупных соглашений с ТВЭЛ, Сбербанком, группой компаний «Римера» и ПСБ. Проекты касаются социально-экономического развития республики и реализации в республике импортозамещающих производств.

Отметим, что на ПМЭФ в 2023 году ожидается более 140 мероприятий, а также состоится выступление президента России Владимира Путина. В форуме примут участие делегация от ОАЭ, которую возглавит министр экономики Абдулла бин Тук Аль Мари. Глава Удмуртии Александр Бречалов также проведет с ним встречу в рамках ПМЭФ