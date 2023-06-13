Новый корпус онкобольницы в Ярославле должны открыть осенью

Новый хирургический корпус Ярославской областной онкобольницы начнет работать в сентябре-октябре 2023 года. Об этом заявила заместитель директора здравоохранения Наталья Морозова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый корпус онкобольницы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Новый корпус онкобольницы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый корпус онкобольницы строят с лета 2019 года. Как сообщал «Ъ-Ярославль», здание площадью более 20 тыс. кв. м. рассчитано на прием 266 пациентов. На базе корпуса разместятся приемное отделение, отделение лучевой диагностики, стационар на 240 коек, отделение эндоскопической диагностики, операционный блок на 12 операционных, отделение анестезиологии и реанимации, а также экспресс-лаборатория.

Как пояснила на комитете областной думы по здравоохранению представитель депздрава, первых пациентов корпус сможет принять осенью 2023 года.

«У нас оборудование уже практически все поступило. У нас была задержка в связи с тем, что на таможне стояло оборудование. Но все-таки мы планируем, что в сентябре-октябре у нас этот корпус должен будет открыться. Мы сами на это очень надеемся и очень его ждем»,— заявила Наталья Морозова.

Андрей Иванов