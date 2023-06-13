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В Сочи в тоннеле столкнулись восемь машин, движение перекрыто

На трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» в тоннеле № 3 произошла авария с участием восьми автомобилей. В связи с этим движение перекрыто, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

«Открыты поворотные шлагбаумы. Пострадавших, разлива ГСМ и материального ущерба нет. На месте охрана Минтранса, ГИБДД»,— отметили в организации.

Еще одна авария произошла в тоннеле № 2. Там столкнулись два автомобиля. Участники ДТП уже разъехались, движение осуществляется в штатном режиме.

Татьяна Ручкина

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