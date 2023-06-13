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Передача обслуживания светофоров, дорожных знаков и систем видеонаблюдения на краевой уровень оценивается в 384,8 млн рублей

Контрольно-счетная палата Пермского края подготовила заключение на законопроект о перераспределении полномочий между краевыми органами власти и мэрией Перми в сфере осуществления дорожной деятельности. Как указано в заключении, проект предусматривает передачу на региональный уровень 13,1 тыс. дорожных знаков в центре Перми, 464 городских светофоров, 440 систем управления дорожным движением (в том числе 137 камер для фиксации нарушений правил дорожного движения), а также полномочий по их обслуживанию. Эти расходы оцениваются в 384,8 млн руб. Профинансировать их предлагается за счет сокращения дифференцированного норматива по упрощенной системе налогообложения для Перми с 12% до 10,5%.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

КСП не установила нарушений и недостатков, препятствующих рассмотрению законопроекта. Вероятно, он будет обсуждаться на июньском заседании регионального парламента.

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