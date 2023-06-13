Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о дискуссии в ювелирном сообществе, посвященной работе с кораллами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

Для привлечения внимания к одним из своих ювелирных торгов аукционный дом Sotheby’s выпускает подборку «Летние украшения: от бирюзы до коралла». Даже если отвлечься от аукциона, на котором бирюза от Van Cleef & Arpels соседствует с коралловыми бусами Seaman Schepps, то трудно не согласиться, что эти драгоценные камни и, правда, самые что ни на есть летние ювелирные материалы.

С бирюзой все плюс-минус понятно — тут главное не нарваться на откровенный пластик. А вот с кораллами все куда сложнее. Кроме того, чтобы разобраться с их качеством, нужно еще ответить для себя на этический вопрос: покупать и носить ли их?

Среди ярых противников их использования в ювелирном деле — дизайнер Темпл Сент-Клер. Как она рассказала Wall Street Journal: «Я никогда не надену коралл. Он имеет сакральное значение для буддистов. Коралловые рифы как тропические леса водного мира. Многие не понимают, но это животные, а не растения. Между тем США является главным их импортером как предметов декора».

Сент-Клер не только не носит кораллы и не создает украшения с ними, но и переводит деньги в фонды, занимающиеся сохранением рифов. И в этом она не одинока. Так, в прошлом году Эммануэль Тарпин объявил о своем первом благотворительном проекте: прибыль от продажи созданных им в единственном экземпляре украшений пошла в Coral Gardeners, неправительственную организацию, защищающую коралловые рифы во Французской Полинезии.

Tiffany & Co. не продает эти камни давно. Еще в 2009 году в поддержку своей инициативы «No coral sales» бренд установил в витринах своего флагманского бутика на Пятой авеню в Нью-Йорке изображающие коралловые рифы скульптуры. Они должны были привлечь внимание к сохранению рифов, а также стимулировать людей не покупать кораллы, а других ювелиров — воздержаться от их использования.