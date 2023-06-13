Обвиняемой в убийстве двух человек грозит 20 лет колонии

Гособвинитель запросил 20 лет колонии общего режима жительнице Кушнаренковского района 69-летней Анузе Вагидуллиной, обвиняемой в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, (п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство трех человек (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в мае 2022 года во время совместного распития алкоголя между женщиной и ее знакомыми произошел конфликт. Она вышла из дома, дождалась, пока мужчины уснут и подожгла на веранде покрывало на диване. Убедившись, что огонь перекинулся на конструкции дома, подсудимая ушла.

В результате пожара двое мужчин скончались от отравления угарным газом, трое смогли самостоятельно выбраться через окно. Уничтожен дом и находящееся в нем имущество общей стоимостью более 1,3 млн руб.

Майя Иванова

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