В Татарстане в среднем семье нужно свыше восьми лет для покупки квартиры

Семье с одним ребенком в Татарстане в среднем нужно свыше восьми лет, чтобы накопить средства на приобретение квартиры на вторичном рынке. Это на полтора года больше, чем на начало 2022 года. Исследование провели специалисты РИА «Новости».

В рейтинге регионов России Татарстан занял 66-ю строчку по доступности жилья. Средняя цена квартиры на вторичным рынке площадью 60 кв. м. составляет 7,7 млн руб.

Возглавляют рейтинг Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В данных регион для покупки квартиры требуется всего 2,6 года. В аутсайдерах оказались Севастополь, Кабардино-Балкария и Крым (здесь на покупку квартиры уйдет свыше 12 лет).

"Ъ-Казань"