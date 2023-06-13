Сотрудники «Камского кабеля» записали видеопоздравление к юбилею Перми

12 июня состоялось торжественное и долгожданное событие – Перми исполнилось триста лет. Более ста сотрудников «Камского кабеля» записали свое видеопоздравление любимому городу.

Кроме того, при поддержке «Камского кабеля» в День города возле стадиона «Гайва» была ор-ганизована выставка пермского музея ретроавтомобилей.

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Посетить уличную экспозицию приходили целыми семьями как сами гайвинцы, так и гости микрорайона. Выставка очень удачно вписалась в контекст масштабного события – эта коллекция исторических автомобилей хранится именно в городе-юбиляре, поэтому также является его наследием.

История «Камского кабеля» более 65 лет неразрывно связана с историей Перми. Завод славится многочисленными трудовыми династиями и собственными уникальными секретами мастерства. Продукция компании находит свое применение в космосе, под землей, на суше и на море, обеспечивая предприятия ведущих отраслей промышленности и экономики города качественной и надежной кабельно-проводниковой продукцией.

В свои триста лет Пермь – прогрессивный, энергичный и открытый всему новому город, которым Россия по праву может гордиться. Пусть наша удивительная и живописная Пермь всегда процветает, растет и развивается, а каждый ее житель и гость будет успешен, счастлив и благополучен!

ООО «Камский кабель»