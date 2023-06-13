В Краснодаре осудили создателей КПК «Хорс-Инвест»

Прикубанский районный суд города Краснодара вынес приговор создателям КПК «Хорс-Инвест», обвиняемым по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сергея Львова осудили на 4 года 10 месяцев лишения свободы общего режима, Оксану Гречку — на 3 года колонии общего режима, Дениса Саляхутдинова — на 3 года условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из приговора, с 2014 по 2017 год подсудимые организовали потребительское общество «Хорс-Инвест» и кредитно-потребительский кооператив «Хорс». Фигуранты уголовного дела сообщали клиентам, что их денежные средства будут инвестированы в фондовый и финансовый рынок, в частности в биржу «Форекс». Инвестированные средства способны в краткосрочный период принести доход. Помимо этого, клиентам предлагались денежные инвестиции в развитие бизнеса по разведению кроликов, строительство коттеджных поселков, а также в автомобильную и жилищную программу, позволяющую пайщику приобрести жилье на выгодных ипотечных условиях. Общий ущерб от действий руководителей потребительского общества составил более 80 миллионов руб. Господину Львову была определена роль председателя правления «Хорс-Инвест», госпоже Гречке — главного бухгалтера, господин Саляхутдинов занимался информационным обеспечением и контролировал офис в Ростове-на-Дону.

Госпоже Гречке реальное наказание отсрочено до достижения ребенком подсудимой четырнадцатилетнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram