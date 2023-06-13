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На работников администрации Вольского района завели дело после схождения оползня

После схода оползня на неустановленных сотрудников администрации Вольского района завели уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, чиновники не приняли мер по предотвращению развития оползня. После схода на стенах жилых домов на ул. Коржевина появились трещины; фундамент некоторых построек просел; перекосило оконные рамы; деформировались напольные покрытия; просел грунт во дворах. Перечисленное создало угрозу для жизни и здоровья горожан.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Специалисты дадут юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц. Расследование взял на контроль глава регионального СКР Анатолий Говорунов.

Дарья Васенина

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