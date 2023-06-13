Ульяновский депутат сообщил о продаже алкоголя несовершеннолетним в ресторане Gonzo

Депутат городской думы Ульяновска Сергей Гулькин сообщил о продаже алкоголя несовершеннолетним в ресторане Gonzo, расположенном на ул. Гончарова, 48. Ранее к парламентарию поступили многочисленные обращения по факту подобных нарушений в данном заведении общепита.

После продажи алкоголя несовершеннолетнему были вызваны сотрудники полиции для проведения проверки. В итоге был составлен административный протокол.

Сергей Гулькин обратился к министру агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаилу Семенкину с просьбой применить меры лицензионного воздействия в отношении юрлица-владельца ресторана.

Андрей Сазонов