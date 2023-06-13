Вернувшиеся государству акции «Кучуксульфата» будут вновь выставлены на торги

На торги будут выставлены 100% (132480 шт.) алтайского завода «Кучуксульфат». Согласно распоряжению правительства РФ, Росимущство в течение четырех месяцев определит условия продажи акций и их рыночную стоимость на основе данных независимых оценщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ОАО «Кучуксульфат» Фото: предоставлено пресс-службой ОАО «Кучуксульфат»

В числе обязательных условий для покупателя указана необходимость поддержания штата завода на уровне не менее 1,1 тыс. человек, обеспечение среднегодового уровня выручки в объеме не менее 5,6 млрд руб. Также покупатель обязан в течение пяти лет модернизировать бетонный водосброс плотины водохранилища на реке Кучук, построить котлоагрегат, в течение четырех лет после покупки акций построить склад готовой продукции на 5 тыс. тонн сульфата натрия и новую градирню, в течение двух лет приобрести 50 вагонов с мощностью загрузки 65 тонн готовой продукции каждый.

В марте прошлого года суд вернул государству из владения кипрской компании Kapok Investments Limited и нескольких физлиц акции «Кучуксульфата», приватизированного в 1991 году. Прокуратура указала, что эти собственники владеют акциями незаконно, сославшись на нарушения в процедуре приватизации, из-за которых государство не было уведомлено о сделках. Оспорить это решение суда бывшим собственникам не удалось.

«Кучуксульфат» производит сульфат натрия (используется в том числе для производства моющих средств) из мирабилита, добываемого из месторождения минеральных солей озера Кучукское в Алтайском крае. Производственная мощность — 800 тыс. тонн природного сульфата натрия в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2020 году (последние данные) составила 6 млрд руб., чистая прибыль — 733,2 млн руб. Ранее бывшие собственники предприятия рассказывали, что акционеры «Кучуксульфата» вложили в обновление завода 14 млрд руб. На предприятии работают около 1,2 тыс. человек, оно является градообразующим для рабочего поселка Степное Озеро, в котором проживают более 6 тыс. человек. Населенный пункт включен в перечень моногородов.

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Оксана Павлова