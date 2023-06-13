Коммерческие активы ПО «Монтажник» продали на торгах за 31,6 млн рублей

Подведены итоги торгов по реализации объектов движимого и недвижимого имущества АО «Производственное объединение „Монтажник“», в числе которых производственные площадки. Победителем аукциона стало АО «Металлург», предложившее за лот 31,6 млн руб. Информация об этом опубликована на «Федресурсе».

Начальная цена торгов составляла 50,9 млн руб. В состав лота вошло находящееся в залоге у «Кредит Урал Банка» имущество. Это участок подготовки металлоизделий общей площадью 1,9 тыс. кв. м, ремонтно-строительный цех с трансформаторной подстанцией и электросетями площадью 7,7 тыс. кв. м и право аренды земельного участка на 19,5 тыс. кв. м. Также в списке незалоговое движимое имущество: один козловый кран и два крана-балки.

АО «ПО “Монтажник”» с 2020 года находится в процедуре банкротства, в компании ведется конкурсное производство. В 2017–2018 годах магнитогорское предприятие выступало подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Основным собственником «Монтажника» в тот момент выступал сын экс-губернатора Бориса Дубровского Александр Дубровский.

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