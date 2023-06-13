Продавший квартиру житель Ижевска сможет купить 12,9 квадратных метров жилья в Москве

Житель столицы Удмуртии сможет купить 12,9 кв. м на вторичном рынке в Москве, если продаст квартиру. При этом средний чек от продажи своей недвижимости составит 3,86 млн руб., сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В среднем россиянин после продажи своего квартиры может рассчитывать на 17 кв. м в столице.

При этом жители Сочи и Санкт-Петербурга смогут приобрести в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 37 и 34,7 кв. м соответственно, а жители Нижнего Тагила — 8,6 кв. м