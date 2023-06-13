Два этапа фестиваля КВН в Зауралье обойдутся в 4,8 млн рублей

Комитет по молодежной политике Учалов заключит контракт на услуги по организации и проведению двух этапов фестиваля КВН. Контракт с начальной стоимостью 4,8 млн руб. финансируется из городского бюджета.

Итоги запроса котировок подведут 15 июня, а летний фестиваль запланирован на 18 июня, осенний состоится в ноябре. Первый этап конкурса пройдет на местном стадионе, второй — в Учалинской филармонии.

Исполнителю предстоит согласовать с заказчиком этапы организации, наградной материал, сцену для установки, приглашенных звезд КВН и ведущего мероприятия, разработать и согласовать программу и сценарий мероприятия не менее чем за пять дней до его проведения, а за семь дней — разместить афиши в интернете.

Победитель контракта будет отвечать за безопасность участников и зрителей, трансфер, проживание и питание участников и приглашенных гостей, доставку оборудования и реквизита. Он обязан обеспечить участие в мероприятии не менее трех приглашенных звезд КВН в качестве членов жюри и ведущего. Для проведения розыгрыша среди зрителей необходимо закупить футболки, бейсболки и шоперы, для награждения участников — кубки и грамоты с обязательным согласованием макетов.

Наталья Балыкова

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