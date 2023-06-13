Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара на Витебском проспекте

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания производственного здания на Витебском проспекте напротив станции метро «Купчино». Начавшийся утром пожар распространился по площади 500 кв. м.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На месте происшествия для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов находятся работники прокуратуры Московского района»,— указывается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По информации городского МЧС, пожар начался около 8:52 во вторник, 13 июня. Спустя два часа пламя распространилось по нескольким этажам производственного здания. Причины возгорания неизвестны, о пострадавших информации нет. С огнем борются 40 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте