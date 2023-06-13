Жителям Академического района перекрыли дорогу в центр бетонными блоками

Утром 13 июня жители Академического районе не смогли проехать в центр Екатеринбурга из-за бетонных блоков, установленных на ул. Соболева. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Е1.ru. В мэрии заявили, что установка блоков — самоуправство, к которому власти отношения не имеют.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области сообщили, что главный госинспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов взял на контроль дорожную ситуацию на ул. Соболева в Екатеринбурге. О принятых мерах в связи с установкой блоков в ведомстве пообещали сообщить позже.

Сейчас бетонные блоки убраны силами районной ДЭУ.

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