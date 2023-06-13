Рядом с парком «Левобережный» в Ростове будет построена 9-этажная гостиница

Комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки разрешила создать на территории парка «Левобережный» новую территориальную зону для строительства 9-этажной гостиницы на 526 мест. Инициатором выступил предприниматель Геворг Карапетян, пишет 161.RU со ссылкой заключение комиссии.

Согласно документу, участок для гостиницы по адресу ул. Левобережная, 7 планируют отнести к зоне РФ-3 — «сохранение и формирование речного фасада третьего типа». Здание гостиницы должно стать доминантой на этой территории.

«На первом и втором этажах предполагается размещение входной группы, встроенных автостоянок, а также общественных помещений. На третьем этаже также предусмотрена встроенная автостоянка, а с 4-го по 9-й этаж разместятся апартаменты»,— цитирует портал документ.

По информации единого реестра недвижимости, сейчас на участке, где планируется строительство, находятся кафе и нежилое здание. Из заключения комиссии следует, что объекты капитального строительства подлежат сносу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Геворг Карапетян является владельцем ООО «Паркон». Предприятие специализируется на деятельности ресторанов и кафе.

Также 161.RU сообщает, что в 2022 году администрация Ростова утвердила планировку участка под парк аттракционов на Левом берегу, которую подготовил Геворг Карапетян.

Анастасия Назарова