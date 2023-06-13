Производителю молочных товаров предоставили землю без торгов

ООО «Правда» заключило договор аренды земельных участков площадью 272 га без торгов на реализацию проекта расширения фермы крупного рогатого скота молочного направления в Стерлибашевском районе, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Проект предусматривает расширение действующего поголовья скота с 350 до 400 голов КРС, пояснила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская. По ее словам, объем инвестиций составляет 60 млн руб., на предприятии созданы пять новых рабочих мест. Участок предоставлен по упрощенной процедуре для проектов, направленных на импортозамещение.

Майя Иванова

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