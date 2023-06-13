Ремонт участков проспекта Октября обойдется в 119 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на ремонт проспекта Октября на участках от улицы Шафиева до Южного проезда и от улицы Чудинова до проезда 1629 км с ООО «Дортраннстрой», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — за 119,3 млн руб., из них 115,7 млн руб. оплатит бюджет республики, 3,6 млн руб. — бюджет города.

Работы необходимо провести до 6 октября. Общая длина участков составляет 2 км. Подрядчик должен снять 77 тыс. кв. м деформированного асфальта, положить 505 т выравнивающего слоя, установить 50 люков, нанести дорожную разметку из термопластика. Исполнитель обязан дать четырехлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, трехлетнюю — на люки и годовую — на дорожную разметку.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также, через московское ООО УК БВ, — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2021 году выручка «Дортрансстроя» составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

Майя Иванова

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