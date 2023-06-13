Квартал в Зеленой роще в Уфе застроят высотками

Администрация Уфы на основании обращения ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» утвердила проекты планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Менделеева, Обской, Красноводской, Губайдуллина площадью 6,5 га. Постановление опубликовано на сайте мэрии. В районе планируется построить четыре дома высотой от восьми до 14 этажей общей площадью 39,7 тыс. кв. м на 836 квартир, двухэтажный детский сад на 334 места, подземный паркинг на 219 машиномест с детскими площадками на кровле.

В настоящее время по периметру застраиваемой территории расположены пяти- и семиэтажные панельные и кирпичные дома, так называемые «хрущевки», общей площадью 19,3 тыс. кв. м на 508 квартир и общежития Уфимского профессионального колледжа. Их планируется сохранить. Будут снесены находящиеся внутри квартала двухэтажные кирпичные жилые дома барачного типа, гаражи, сараи и хозпостройки. Планируемые высотки в совокупности с существующими домами обеспечат нормативную плотность застройки «при соблюдении противопожарных требований и обеспечении нормативной инсоляции», говорится в документе.

Новые дома будут рассчитаны на 1,3 тыс. жителей, с их учетом общее число проживающих в квартале составит 2,2 тыс. человек. Требуется 118 мест в детсадах и 315 — в школе, для чего предполагается увеличить вместимость существующей школы №110 с 905 до 1,2 тыс. мест за счет присоединения здания детсада №244 на 210 мест. Вдоль улиц Менделеева, Губайдуллина и Обской предусмотрено размещение велодорожки.

Напротив квартала расположен строящийся ЖК «Конди-нова».

«Фонд жилищного строительства РБ» принадлежит минземимущества Башкирии и министерству республики по строительству и архитектуре. В 2022 году предприятие отработало с убытком в размере 29,2 млн руб. при выручке 372 млн руб.

Влада Шипилова

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