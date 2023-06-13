Более 400 челябинских магазинов проверили из-за «Мистера Сидра»

В Челябинске торговые предприятия проверили на наличие спиртосодержащего напитка «Мистер Сидр», которым отравились десятки человек в нескольких регионах РФ. В более 400 магазинах опасная продукция не обнаружена, сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов на аппаратном совещании в администрации города 13 июня.

«Совместно с представителями Роспотребнадзора проведена работа по выявлению в магазинах напитков города продукции „Мистер Сидр“. Обследовано более 400 предприятий, случаев реализации данной продукции не выявлено»,– рассказал замглавы.

Как сообщал «Ъ», случаи отравления напитком «Мистер Сидр», изготовленном в Самарской области, фиксируют с 5 июня на территории 11 регионов. На сегодня зарегистрировано более 30 смертей, около 100 человек пострадали. В Курганской области от отравления напитком с примесями этилбутирата и метанола скончалась 17-летня школьница из Шумихи. Ядовитая продукция была обнаружена в Шадринске, Шумихинском и Куртамышском округах. В ходе расследования уголовного дело по факту массового отравления выяснилось, что спиртосодержащая жидкость, из которой в последствии был изготовлен «сидр», была украдена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте