Аксенов: Крым планирует подписать на ПМЭФ соглашений на сумму 200 млрд рублей

Делегация Республики Крым планирует подписать по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений и меморандумов на сумму более 200 млрд руб. Договоры будут касаться сфер строительства, промышленности и рекреации. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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Как подчеркивает господин Аксенов, перед республикой президентом России поставлена задача — привлечь для развития Крыма не менее 800 млрд руб. частных инвестиций до 2025 года.

В 2022 году Республика Крым подписала на ПМЭФ инвестиционных соглашений на 103 млрд руб., среди масштабных проектов — строительство логистического центра в Феодосии, освоение прибрежных территорий в Евпатории, Черноморском и Бахчисарайском районах и под Судаком. В частности, был создан проект крупных животноводческих комплексов в Джанкойском районе.

Олег Исаев

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