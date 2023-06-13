В Прикамье инспектор ФСИН задержан при перевозке семи килограммов наркотиков

В Пермском крае сотрудники ДПС задержали внедорожник, в котором перевозили 7 кг наркотиков. Как сообщает телеграм-канал SHOT, полицейские остановили китайский Haval для проверки документов водителя. В это время пассажир автомобиля стал нервничать, после чего сотрудники МВД приняли решение досмотреть машину. В результате было обнаружено 24 пакета с наркотическими веществами, а пассажиром авто оказался 38-летний младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Водитель и пассажир задержаны.